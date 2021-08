Lavoro e impresa, l’Italia non è un paese per giovani

Giovani generazioni sempre più marginalizzate in Italia e con sempremaggiori difficoltà occupazionali. Tra il 2000 e il 2019 gli occupati nella fascia d'età 15-34 anni sono infatti diminuiti di 2 milioni e mezzo e, nello stessoperiodo, è aumentata dal 40 al 50% la quota di giovani che non lavorano enon cercano un'occupazione. È quanto emerge da un'analisi dell'Ufficio Studi Confcommercio sulle giovani generazioni in Italia negli ultimi vent'anni. abr/mrv/red