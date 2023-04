Lavoro, Calderone “Puntare su immigrazione qualificata”

"Vuol dire impegnarci, e in questo vedo grande collaborazione con il mondo delle impese e dei sindacati, per la formazione nei paesi d'origine", ha detto il ministro per il Lavoro e delle Politiche Sociali, Marina Elvira Calderone, intervenendo al Forum di Confcommercio. xl3/ads/gsl