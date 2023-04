ROMA (ITALPRESS) – Ha preso il via ufficialmente il programma formativo “Training for circularity – Borse di studio (WEEE edition)” promosso da Erion WEEE, Consorzio del Sistema Erion dedicato alla gestione dei Rifiuti di Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche (RAEE), CDCA – Centro di Documentazione sui Conflitti Ambientali, EconomiaCircolare.com ed ENEA – Dipartimento Sostenibilità dei Sistemi Produttivi e Territoriali.

Nella fase di selezione, aperta con il lancio del bando al quale hanno aderito 97 laureati provenienti da tutta Italia, sono stati individuati i 10 profili vincitori delle borse di studio – 2 ragazzi e 8 ragazze provenienti da diverse facoltà universitarie (da ingegneria a scienze ambientali, da design industriale a marketing) – che, dopo il primo kick off meeting tenutosi a fine marzo, hanno iniziato il loro percorso di formazione.

Il progetto, rivolto ai nuovi professionisti nei settori dei RAEE e del green marketing, prevede 5 diversi percorsi di studio-lavoro della durata di 12 mesi. Un percorso a 360° sul tema della circolarità nella filiera dei Rifiuti da Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche: dallo sviluppo di strumenti eco-innovativi per il trattamento di questi rifiuti finalizzati al recupero e alla gestione efficiente delle Materie Prime Critiche, fino alle strategie di comunicazione, marketing e fundraising per la sostenibilità.

Per ciascun iter formativo sono state assegnate due borse di studio: 8 dei 10 studenti dal profilo più tecnico hanno iniziato il proprio percorso presso la sede di ENEA, Centro Ricerche Casaccia di Roma, mentre gli altri 2 borsisti sono ospitati, sempre a Roma, dal CDCA.

Un anno intero, che – proprio a partire dai primi giorni del mese di aprile – sta coinvolgendo i nuovi professionisti in differenti attività sotto la guida dagli esperti del settore delle due realtà ospitanti e dal Consorzio Erion WEEE: formazione teorica, workshop per le analisi delle competenze tecniche e delle soft skill e giorni di training on the job.

L’iniziativa “Training for Circularity – Borse di Studio (WEEE edition)” rientra nel più ampio programma di comunicazione “DireFareRAEE”, promosso da Erion WEEE per sensibilizzare gli italiani sui temi della sostenibilità, dell’economia circolare e dei RAEE.

“Puntare sulla formazione e sui giovani – ha dichiarato Giorgio Arienti, direttore generale Erion WEEE – rappresenta il modo più efficace per alimentare una reale cultura della sostenibilità che sia in grado di sviluppare strumenti e soluzioni innovative utili a rendere sempre più efficienti i processi di filiera. Erion WEEE è consapevole di quanto sia fondamentale investire su idee e nuove competenze affinchè la transizione da un modello economico lineare a uno circolare possa davvero realizzarsi. E’ una sfida culturale che non potrà essere vinta senza un impegno concreto di informazione e formazione”.

“Per il CDCA ed EconomiaCircolare.com non c’è modo migliore di celebrare l’Anno europeo delle competenze – ha dichiarato Raffaele Lupoli, direttore editoriale di EconomiaCircolare.com – Da una parte abbiamo imprese che non trovano figure specializzate e dall’altra c’è una generazione giovane che vuole dare un contributo concreto alla transizione ecologica, unendo passione per le tematiche ambientali e skill molto specifiche e innovative. Le borse di studio di Training for circularity – Weee Edition, così come il percorso formativo di Ecodesign the future, rappresentano un prezioso laboratorio dove mettere in connessione domanda e offerta e costruire professionalità nuove e sempre più indispensabili”.

“La chiusura dei cicli nel settore dei RAEE e delle materie prime critiche – sottolinea Grazia Barberio, coordinatrice delle attività di economia circolare del dipartimento ENEA di Sostenibilità dei Sistemi Produttivi e Territoriali – rappresenta una delle più grandi opportunità di business e di occupazione dei prossimi anni. Per la transizione verso un’economia green occorre sensibilizzare i vari attori sulle pratiche di economia circolare e rispondere alle esigenze delle aziende del settore con percorsi formativi ad hoc. Per questo il lavoro che 8 dei 10 borsisti svolgeranno nel Centro Ricerche ENEA della Casaccia, a nord di Roma, si incentrerà su ecodesign, tecnologie di recupero e riciclo da prodotti complessi a fine vita, sviluppo e gestione di banche dati, network analysis dei flussi di risorse, ma anche valutazione della catena di valore e dei potenziali flussi delle materie prime critiche”.

