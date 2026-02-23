Home Video News Pillole Laura Pausini “Faccio il Festival di Sanremo grazie a Carlo Conti e...
Laura Pausini “Faccio il Festival di Sanremo grazie a Carlo Conti e Pippo Baudo”
SANREMO (IMPERIA) (ITALPRESS) - "Mi sentivo un po’ impaurita, non sapevo se fossi pronta". Laura Pausini racconta di aver chiamato Pippo Baudo dopo la proposta di Carlo Conti di affiancarlo alla conduzione del Festival. "Mi disse: sei pronta da un po’, vai tranquilla, fallo". Parole che, confessa, oggi sente ancora accanto a sé. xg8/tvi/mca2