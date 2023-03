MILANO (ITALPRESS) – È uscito oggi in tutto il mondo “Un buon inizio/Un buen inicio”, il nuovo singolo di Laura Pausini, già anticipato ai fan che hanno preso parte alle tre special performance di New York, Madrid e Milano di #LAURA30, la maratona live per celebrare i trent’anni di carriera della cantante italiana più ascoltata del mondo. “Il nuovo singolo si intitola ‘Un buon inizio’, ed è una fotografia di tutto ciò che mi ha portata fino a questo momento – spiega Laura Pausini -. Volevo regalarne un’anticipazione a chi è venuto a festeggiare con me a New York, Madrid e Milano, perché volevo che fosse il nostro buon inizio, non solo il mio. È vero che ho festeggiato 30 anni di carriera, ma è anche vero che dopo il 27 febbraio per me è iniziato un nuovo percorso”.

Il nuovo brano è firmato da Riccardo Zanotti dei Pinguini Tattici Nucleari con la stessa Pausini, Giorgio Pesenti e Marco Paganellio. Curiosità, la copertina riprende il font e la grafica del suo primo album uscito nel 1993. Laura Pausini presenterà il suo nuovo lavoro a Radio Lombardia in diretta a partire dalle 17 di martedì 14 marzo, sarà l’occasione per scoprire i progetti futuri e per parlare della sua luminosa carriera.

