L’Aula del Senato ricorda Giorgio Napolitano

ROMA (ITALPRESS) - L'Aula del Senato ha osservato un minuto di silenzio, seguito da un lungo applauso, in memoria di Giorgio Napolitano, presidente emerito della Repubblica scomparso il 22 settembre scorso all'età di 98 anni. "Sette giorni fa abbiamo reso l'ultimo saluto al presidente emerito Giorgio Napolitano. In quell'occasione ho avuto modo di poterlo ricordare sottolineando il rapporto non solo di lavoro che si era instaurato - ha detto il presidente del Senato, Ignazio La Russa, aprendo la seduta -. Non voglio oggi ripetere il mio ricordo, che apparirebbe meno spontaneo, ma è con piacere che saluto il figlio e i familiari che sono presenti qui al Senato ed è con estremo sentimento che ho accolto la richiesta di ricordarlo anche sette giorni dopo, con le parole dei rappresentanti dei gruppi, qui in Senato". sat/gtr