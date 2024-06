POTENZA (ITALPRESS) – “Una giornata importante, per la Basilicata, 60 anni dalla fondazione del Centro di Trisaia. Un Centro nato dalla storia nucleare e poi superato con la decisione del Paese di uscire dal nucleare, Trisaia è diventato un Centro di ricerca nel campo dell’ambiente, nel campo dell’energia, delle biotecnologie. Tematiche importantissime per lo sviluppo della Basilicata e del Mezzogiorno.”.

Lo ha dichiarato l’assessore all’Ambiente ed Energia della Regione Basilicata, Cosimo Latronico, nel suo intervento all’incontro sul 60° anniversario del Cetro Ricerche ENEA Trisaia di Rotondella.

“Oggi abbiamo ricordato questi sessant’anni di storia, abbiamo constatato, alla presenza del presidente dell’ENEA Gilberto Dialuce, del direttore generale dell’ENEA Giorgio Graditi, e con l’intervento a distanza del ministro dell’Ambiente e della sicurezza energetica Gilberto Pichetto Fratin e del ministro per gli Affari europei, le politiche di coesione ed il PNRR, Raffaele Fitto, la centralità di questa infrastruttura sia per la Basilicata che per tutto il Mezzogiorno. Dobbiamo rilanciare, costruire un accordo sempre più intenso tra Regione Basilicata ed ENEA. Abbiamo già fatto delle iniziative comuni e ne dobbiamo fare altre, nel campo dell’efficientamento energetico, della decarbonizzazione, dell’idrogeno, della costruzione di sistemi sempre più virtuosi nel campo dell’economia circolare. Enea ha un potenziale importante, ci siamo reciprocamente impegnati ad arricchire, dal punto di vista delle attività dei ricercatori, per il cui lavoro qui c’è una condizione ambientale e strumentale di grande rilievo”.

“Dobbiamo costruire condizioni di attrazione perchè i ricercatori lucani e anche non lucani possano scegliere il Centro di Trisaia per poter svolgere le proprie attività di ricerca. E’ a tutti noto che con la ricerca, con lo sviluppo, con l’innovazione, si creano le condizioni anche per attrarre nuovi investimenti. Trisaia deve diventare, in questo senso, una leva di sviluppo. Oggi abbiamo, nuovamente, assunto questo impegno. Guarderemo con attenzione, sia nazionale che regionale le attività di questo Centro e ne faremo un motore di sviluppo” conclude Latronico.

