L’Associazione Artigiani Venezia Confartigianato compie 80 anni di attività

VENEZIA (ITALPRESS) – L’Associazione Artigiani Venezia Confartigianato celebra un traguardo storico: 80 anni di attività al servizio del territorio e delle imprese artigiane. Un anniversario di grande valore, festeggiato ieri pomeriggio, domenica 14 dicembre, nella cornice dell’Hotel Monaco & Grand Canal. A portare i saluti dell’Amministrazione comunale è stato l’assessore al Commercio e alle Attività produttive Sebastiano Costalonga insieme al presidente della Municipalità di Venezia Murano Burano Marco Borghi. Presenti anche alcuni assessori e consiglieri comunali e il prefetto di Venezia Darco Pellos, oltre che il direttore di Confartigianato Venezia Matteo Masat e il presidente dell’Associazione Andrea Bertoldini.

“Ringrazio l’Associazione per il grande lavoro svolto in tutti questi anni – ha dichiarato l’assessore Costalonga – Prendere in mano questo assessorato durante il Covid è stato senza dubbio una sfida complessa. È stato un periodo difficile, ma come Amministrazione abbiamo saputo fare squadra. Anche grazie alla collaborazione con realtà come la vostra siamo riusciti a sostenere e a salvaguardare la nostra città in un momento delicatissimo. Una collaborazione che non si è fermata all’emergenza, ma che negli anni si è rafforzata. In questo tempo abbiamo lavorato molto per sostenere e valorizzare l’artigianato locale, mettendo al centro il vero saper fare veneziano. Le delibere ‘antipacottiglia’ vanno proprio in questa direzione: difendere l’autenticità e la qualità delle nostre produzioni. Gli artigiani sono custodi di tradizioni secolari e di un patrimonio unico. Il compito delle istituzioni è stare al loro fianco, aiutarli e creare le condizioni perché questo sapere possa essere trasmesso alle nuove generazioni”.

Nel corso della cerimonia è stato ricordato come l’Associazione rappresenti e tuteli oltre 1.500 piccole imprese, non solo artigiane, attive nel Centro Storico di Venezia, nelle Isole e nel Comune di Cavallino-Treporti. La sede centrale si trova nel cuore di Venezia, affiancata da quattro sedi periferiche al Lido, a Murano, a Burano, a Pellestrina e a Ca’ Savio, a conferma di una presenza capillare e radicata sul territorio.

A conclusione della cerimonia sono state consegnate 25 targhe ad altrettante aziende associate da oltre cinquant’anni, realizzate a mano dall’artigiana Stefania De Rossi e impreziosite da una foglia d’oro zecchino, anch’essa lavorata manualmente dall’artigiano Mario Berta Battiloro. Sono state inoltre conferite 4 pergamene a nuove imprese associate, guidate da giovani artigiani, come segno di incoraggiamento e sostegno nel loro percorso professionale e nel cammino verso il futuro.

