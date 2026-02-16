L’assessore Venturini inaugura lo sportello dell’Agenzia dell’Abitare di Mestre

VENEZIA (ITALPRESS) – Con l’apertura dello sportello di Mestre, l’Agenzia dell’Abitare compie un passo concreto nel rafforzamento delle politiche per la casa. Il servizio, gratuito, è promosso dal Comune di Venezia insieme a Città Solare, La Cordata, Dar Casa e Labins, ed è rivolto a inquilini e proprietari di Venezia, Marcon e Quarto d’Altino, con l’obiettivo di favorire l’incontro tra domanda e offerta e prevenire situazioni di disagio abitativo. Questa mattina l’assessore alla Coesione sociale Simone Venturini, affiancato dai dirigenti dell’Area Coesione sociale del Comune di Venezia, ha inaugurato la nuova sede di Mestre, in via Milano 40, che diventa così presidio territoriale stabile a servizio della cittadinanza. Ad accogliere la delegazione istituzionale sono stati Maurizio Trabuio di Città Solare e le operatrici già attive nello sportello mestrino, chiamato a svolgere un ruolo chiave nell’accompagnamento e nell’orientamento di famiglie e proprietari, attraverso consulenza, mediazione e supporto personalizzato.

“Con l’inaugurazione della sede di Mestre prende avvio un nuovo percorso di sperimentazione, che avevamo presentato a inizio febbraio, e che proseguirà a Venezia, con l’obiettivo di offrire risposte concrete a una fascia di popolazione che, se adeguatamente sostenuta, può uscire dal circuito dei servizi sociali e raggiungere una piena autonomia abitativa”. Così l’assessore Venturini ha delineato la portata dell’iniziativa, sottolineandone il carattere innovativo.

“L’elemento qualificante del progetto – ha aggiunto – è la capacità di integrare strumenti di incentivazione rivolti ai proprietari che scelgono di locare a canone calmierato con anche l’attivazione del patrimonio immobiliare del Terzo settore e dei soggetti pubblici e parapubblici, affinché tali beni possano essere immessi in un circuito virtuoso e socialmente sostenibile”. L’assessore Venturini ha inoltre evidenziato i primi risultati operativi dell’Agenzia dell’Abitare: “Nei giorni scorsi sono già state risolte alcune situazioni di fragilità e sono stati effettuati circa una cinquanta di colloqui, a conferma di un bisogno reale e di una risposta amministrativa tempestiva ed efficace”.

