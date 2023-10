VENEZIA (ITALPRESS) – È stato aperto ufficialmente questa sera il 38mo Anno Accademico 2023-2024 dell’Università della Terza Età del Centro Storico di Venezia (UniTeVe), con una cerimonia che si è svolta nell’Aula Magna dell’Istituto Cavanis a Dorsoduro. A portare il saluto dell’Amministrazione comunale è intervenuto l’assessore alla Coesione sociale Simone Venturini che ha così commentato: “E’ un vero piacere essere qui questa sera, UniTeVe è sicuramente un’istituzione importantissima che svolge un ruolo cruciale sia sul profilo culturale che su quello sociale perché tiene coesa la comunità. Il nostro obiettivo è quello di continuare a fare cultura anche dopo la vita lavorativa. In un Paese dove la popolazione invecchia sempre di più, siamo spinti a fare delle riflessioni per incentivare la sostenibilità a livello assistenziale delle fasce più anziane della popolazione. A questo proposito, attraverso questa Università si vuole trattare diversi temi, tra i più attuali, una struttura quindi che guarda al futuro”.

Nel corso dell’iniziativa si sono alternati gli interventi di Irene Favretto ed Ermanno Ferretti, rispettivamente presidente e direttore dei corsi di UniTeVe. Hanno partecipato anche Diego Vianello, presidente del Rotary Club di Venezia e Rosa Maria Lo Torto Rossomando, presidente Inner Wheel di Venezia. Dopo i saluti istituzionali, gli educatori Francesca Michieletto e Flavio Cristofalo hanno presentato il progetto del Comune di Venezia “Ocio Ciò! – Città, anziani e sicurezza” intervallandolo con scenette cabarettistiche. Un programma di attività rivolto agli anziani per favorirne la socialità con occasioni di aggregazione e sensibilizzarli, attraverso momenti di informazione, sul tema della prevenzione di furti e scippi per aumentare il senso di sicurezza.

foto: ufficio stampa comune di Venezia

(ITALPRESS).