L’assessore Pesce alla cerimonia in ricordo dell’agente Copia

VENEZIA (ITALPRESS) – Sono trascorsi oramai 16 anni da quel tragico 28 aprile del 2009 in cui l’agente di polizia Antonino Copia perse la vita, ad appena 28 anni di età, uscendo di strada, a bordo dell’auto di servizio che occupava con un collega, nei pressi del ponte di San Giuliano, mentre si stava recando in supporto ad un’altra pattuglia, alle prese con dei malviventi, che aveva chiesto aiuto.

Il suo sacrificio è stato ricordato questa mattina, ai piedi del cavalcavia Europa, a San Giuliano, davanti al cippo posto in sua memoria, con una breve ma sentita cerimonia, a cui ha preso parte, in rappresentanza della città, l’assessore comunale alla Sicurezza, Elisabetta Pesce. Presenti, inoltre, con il questore di Venezia Gaetano Bonaccorso, i rappresentanti delle varie Armi operanti nel nostro territorio, i famigliari dell’agente caduto, i suoi colleghi.

Antonino Copia era nato nel 1981: dopo alcuni anni di servizio dell’esercito, durante i quali aveva preso parte alla missione di pace in Kossovo, era entrato in polizia nel maggio del 2007. “La sua vita ed Il suo esempio – ha sottolineato il questore – ci devono far ricordare che la sicurezza è un bene comune che va difeso e preservato, e che tante persone ogni giorno operano, mettendo a rischio la loro vita, per far sì che questo avvenga”.

– Foto Ufficio stampa Comune di Venezia –

(ITALPRESS)