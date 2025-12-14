L’assessore Mar alla tradizionale festa di Agape “Incontriamoci per Natale insieme”

VENEZIA (ITALPRESS) – L’assessore alla Promozione del territorio del Comune di Venezia, Paola Mar, ha partecipato questo pomeriggio a “Incontriamoci per Natale insieme”.

L’evento, giunto alla sua 45^ edizione, si è svolto al Villaggio Laguna di Campalto ed è stato organizzato dall’associazione Agape in collaborazione con la Municipalità di Favaro Veneto alla presenza di consiglieri comunali, di Municipalità e organizzatori.

“Desidero esprimere un sentito apprezzamento all’associazione Agape per la consolidata e qualificata attività svolta sul territorio della Municipalità di Favaro Veneto, dove rappresenta da anni un significativo punto di riferimento per la comunità – ha dichiarato l’assessore Mar – Particolare riconoscimento va inoltre al costante impegno dell’associazione nel periodo natalizio, volto a promuovere momenti di incontro e di serenità per le persone che frequentano i centri diurni, anche attraverso proficue collaborazioni con altre realtà associative, come testimonia l’iniziativa odierna realizzata insieme ad ANFAS, al Gruppo “Il Venerdì” e al “Piccolo Principe”.

Nel corso della manifestazione è stata presentata e premiata l’esposizione delle composizioni artistiche realizzate dagli alunni dell’Istituto comprensivo Gramsci e della scuola materna e nido integrato S. Antonio di Campalto.

