L’assessore comunale Sebastiano Costalonga, ha presenziato questa mattina, nella chiesa di Santa Maria dei Carmini a Venezia, alla Messa in onore di santa Barbara, di cui oggi ricorre la festività. Presente alla cerimonia, con altre autorità cittadine e militari, tra cui il questore di Venezia, Maurizio Masciopinto, una significativa rappresentanza del Corpo dei Vigili del Fuoco, di cui la santa è patrona, guidata dal comandante provinciale, Mauro Luongo. Al termine del rito, nel corso del quale è stata esposta anche una preziosa reliquia della Santa, si è svolta la cerimonia di consegna dei diplomi e dei riconoscimenti ai Vigili del fuoco che si sono distinti in servizio in questi ultimi, difficili, mesi.

