L’assessore Besio all’Assemblea regionale Agesci Veneto

VENEZIA (ITALPRESS) – L’assessore alle Politiche educative del Comune di Venezia, Laura Besio, ha portato questa mattina i saluti della Città all’Assemblea regionale Agesci Veneto, ospitata all’Istituto Salesiano San Marco. Titolo dell’incontro: “Germogli che crescono”, un tema che richiama la responsabilità condivisa nel coltivare il percorso dei più giovani all’interno delle comunità locali. L’assemblea rappresenta il principale appuntamento annuale per i capi e i responsabili scout del Veneto, chiamati a confrontarsi su programmazione, priorità educative e bilanci dell’associazione. Un luogo di dialogo strutturato, dove si raccolgono esperienze dai territori e si definisce la direzione del cammino regionale.

“Il titolo dell’assemblea è particolarmente eloquente e carico di significato – ha dichiarato l’assessore Besio all’apertura dei lavori – I germogli sono fragili, ma custodiscono una forza straordinaria: la forza della vita che nasce, della speranza e della fiducia. Così sono anche i giovani del nostro territorio. Con il vostro straordinario impegno potete preparare il terreno perché quei germogli crescano forti e rigogliosi, contribuendo a rendere la cittadinanza sempre più consapevole, responsabile e partecipe con impegno e dedizione”.

Nel corso della giornata l’assemblea affronterà questioni centrali per la vita associativa: dalla relazione di missione alla programmazione formativa, fino al ruolo dello scoutismo nel contesto sociale attuale. Attesi contributi da tutto il territorio regionale per definire strategie e obiettivi del prossimo anno associativo. “Venezia è una città fatta di persone e relazioni: investire sui giovani significa investire sul futuro della comunità stessa – ha concluso l’assessore Besio – Collaborare con realtà educative come Agesci è fondamentale per costruire opportunità solide e inclusive per tutti”.

– Foto Comune di Venezia –

