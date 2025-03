L’Assemblea legislativa approva il bilancio 2025

BOLOGNA (ITALPRESS) – L’Assemblea legislativa della Regione Emilia-Romagna ha approvato il Bilancio 2025 dell’Assemblea legislativa stessa, un provvedimento che mantiene l’attenzione verso il mondo dell’associazionismo, la cittadinanza attiva e la collaborazione con le scuole, riuscendo a coniugare questi impegni con la necessità di far fronte all’aumento dei costi di gestione, a partire da quelli energetici.

“La scelta di mantenere in equilibrio il bilancio senza richiedere maggiori trasferimenti alla Regione -spiega la Consigliera Questora Marcella Zappaterra nel presentare il provvedimento- è frutto di un’attenta razionalizzazione della spesa. Abbiamo lavorato per rendere più efficienti le risorse disponibili, ad esempio intervenendo su immobili e canoni, con l’obiettivo di garantire continuità alle attività rivolte ai cittadini e alle realtà del territorio”.

Il Bilancio 2025 dell’Assembla legislativa che nel complesso supera di poco i 31 milioni di euro, conferma una linea di rigore già avviata dal 2019. “Anche in Assemblea – sottolinea Zappaterra – i costi di gestione sono aumentati, dal riscaldamento delle sedi ai servizi digitali per il funzionamento degli organi politici. Nonostante questo, siamo riusciti a mantenere un equilibrio finanziario e a tutelare le iniziative che riteniamo strategiche”. L’andamento delle entrate e delle spese sarà costantemente monitorato, con l’obiettivo di potenziare ulteriormente gli investimenti in cultura e cittadinanza attiva attraverso l’assestamento di bilancio.

– Foto Ufficio stampa assemblea legislativa Emilia Romagna –

(ITALPRESS)