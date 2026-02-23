L’arrivo di Mattarella al Teatro Massimo di Palermo per la Giornata Avvocatura

PALERMO (ITALPRESS) - Il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, è arrivato al Teatro Massimo di Palermo dove si svolgerà la "IX Giornata dell'Orgoglio dell'Appartenenza all'Avvocatura e dell'Accoglienza dei Giovani". Ad accoglierlo, il presidente della Regione Siciliana, Renato Schifani, il sindaco di Palermo, Roberto Lagalla, e il prefetto, Massimo Mariani, oltre a tanti cittadini e turisti dietro le transenne che delimitano la piazza. xd6/col3/gtr