RIAD (ARABIA SAUDITA) (ITALPRESS) – L’artigianato occupa da sempre un posto speciale nel tessuto culturale dell’Arabia Saudita, come simbolo di un’eredità prospera tramandata di generazione in generazione. Nati dalla creatività e abilità degli artigiani sauditi, questi manufatti tradizionali riflettono l’ingegnosità e la resilienza del Paese, evidenziando al contempo la sua variegata identità culturale.

Per tutto il 2025, il Ministero della Cultura saudita organizzerà una serie di eventi, mostre, programmi educativi e concorsi all’insegna dell'”Anno dell’Artigianato”: mettendo in luce l’artigianato in vari settori, l’iniziativa mira a sottolineare il suo significato culturale e storico, sostenerne la rilevanza nella vita moderna, nonchè promuovere l’apprezzamento per le arti tradizionali e incoraggiarne la pratica e la conservazione.

Dalla tessitura delle palme alla lavorazione dei metalli e la ceramica, l’artigianato è un simbolo senza tempo della cultura saudita, che fonde tradizione e modernità; l’artigianato non è solo un’espressione artistica, ma anche un riflesso della storia, dei valori e della capacità del Regno di evolversi. Celebrando queste forme d’arte, l’Anno dell’Artigianato intende ispirare l’impegno delle nuove generazioni e a promuovere il talento degli artigiani sauditi creando nuove opportunità presso il pubblico locale e globale.

Attraverso partenariati con i settori pubblico, privato e no-profit, inoltre, l’Anno dell’Artigianato intende coltivare pratiche sostenibili, promuovere l’innovazione e contribuire al dialogo culturale. A testimonianza dell’impegno del Ministero della Cultura nel salvaguardare il patrimonio dell’Arabia Saudita, questo offre altresì una piattaforma per celebrare le storie, i talenti e le tradizioni che costituiscono la base dell’identità culturale del Regno.

