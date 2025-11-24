MILANO (ITALPRESS) – Sui prezzi dei biglietti delle Olimpiadi e dell’aumento della tassa di soggiorno “onestamente io non credo che sia un atto di ostilità con i grandissimi investimenti che si sono fatti, perché questi eventi sportivi sono anche acceleratori. Pensiamo a tutte le strutture che rimarranno dopo le Olimpiadi quindi è a beneficio delle comunità locali. Non vedo assolutamente niente di ostile”. Così il ministro del Turismo, Daniela Santanchè, a margine della 27esima edizione di Italia Direzione Nord, in corso presso la Triennale di Milano.

“Faccio solo un appello agli albergatori e ai ristoratori di avere buon senso e pensare che non è durante le Olimpiadi che si ha il massimo del risultato, i turisti arriveranno nei 12-18 mesi successivi alle Olimpiadi. Il buon senso bisogna utilizzarlo”, ha sottolineato poi. In particolare, sulla tassa di soggiorno “io sono laica nell’aprire una discussione con le associazioni di categoria per capire, però. Se si parla di tassa di soggiorno bisogna fare una riforma strutturale perché dobbiamo capire bene come poter incidere, le risorse come vanno spese, ma non è in questa legge finanziaria. Il confronto si continuerà dopo con le associazioni di categoria”.

