ROMA (ITALPRESS) – Il tortuoso e impervio percorso della dismessa ferrovia a scartamento ridotto, nei pressi di Civitavecchia, ha ospitato la prova della nuova Defender Land Rover. La trazione integrale intelligente, le ridotte e la capacità di guado hanno praticamente azzerato le difficoltà alla guida che è risultata una passeggiata anche per i conducenti meno esperti. Conclusa la “prova speciale” la carovana ha attraversato l’Aurelia fino all’Argentario e sul percorso stradale e autostradale la Defender ha impressionato per maneggevolezza di guida, comodità delle sedute e insonorizzazione degli interni. Molto efficace la frenata grazie alla nuova tecnologia, più rapida, silenziosa e sicura dei sistemi tradizionali. Si basa su una struttura monoscocca in alluminio, robusta, leggera ed efficiente, tre volte più rigida di una classica. Sopporta 300 kg di carico statico sul tetto e 168 kg. di carico dinamico. La posizione della scocca è stata rialzata di 20 mm e riposizionata la batteria e i circuiti di raffreddamento per ridurre al minimo gli sbalzi, controllati anche dagli ammortizzatori adattivi.

Sarà disponibile oltre che con i moderni motori ingenium diesel e benzina, tutti equipaggiati con Stop/Start per minimizzare le emissioni, anche nelle versioni Plug-in e Mild Hybrid.

Il design esterno riprende le caratteristiche iconiche del modello. I fari sono sempre tondi, ma con tecnologia adattiva, ed i gruppi ottici hi-tech sono ben armonizzati. I paraurti sono ben sagomati e la linea di cintura conferma la sensazione di robustezza. I confortevoli interni sono in tessuto kwadrat, composto in misto lana al 30%, ma a richiesta anche in pelle. La console centrale è disponibile con bracciolo o con l’innovativo sedile centrale a scomparsa che consente a tre persone di sedere nella prima fila. La traversa in lega di magnesio verniciata a polvere ospita i comandi. La posizione di guida del conducente è realmente dominante ed è migliorata la visibilità grazie all’ampio parabrezza ed allo specchietto retrovisore spostati in avanti di 10 cm. La trazione AWD, All-wheel drive, offre coppia alla ruota con la massima trazione adeguandosi alle condizioni delle superfici stradali. Le sospensioni pneumatiche completamente indipendenti annullano le irregolarità del fondo e consentono con un tasto di sollevare il veicolo per condizioni estreme o di abbassarlo per facilitare l’ingresso e l’uscita. La funzione wade gestisce la risposta all’acceleratore, regola la ventilazione, blocca la trasmissione e regola l’altezza di marcia su off-road. La presa d’aria laterale contribuisce alla capacità di guado, ben 90 cm, durante la quale alcuni apparati elettrici si disinseriscono automaticamente. I pneumatici del diametro maggiorato, 815 mm, aumentano la superfice di contatto per migliorare il controllo. La nuova Defender oltre alla modalità wade ha l’esclusiva tecnologia configurabile per off-road che consente al conducente di utilizzare il touch screen per ottimizzare le impostazioni del veicolo. La Defender assiste il guidatore con sensori ultrasonici, telecamere e radar ed è sempre connessa. Gli ammortizzatori adattivi controllano i movimenti della scocca 550 volte al secondo con risposta istantanea per ottimizzare comfort e sicurezza. Il Configurable Terrain Response consente al conducente di regolare le funzionalità dell’auto alle condizioni di viaggio, ma la modalità auto del Terrain Response 2 è in grado di rilevare il tipo di terreno e configurare il veicolo anche senza intervento del conducente. Per prevenire lo slittamento tra gli assali è stato introdotto il centre slip limited ed il centre and rear slip limited. Grazie alla tecnologia Advanced tow assist la capacità di traino arriva fino a 3.500 kg. Il costo della Defender varia dai 51.400 ai 101.400 euro.

