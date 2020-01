Lancini “Accordo con Vietnam e’ contro valori Ue”

"La Lega non ha votato positivamente per questo accordo perche' il Vietnam non ha fatto passi avanti sulle richieste nell'ambito dei diritti umani". Lo afferma Danilo Oscar Lancini, europarlamentare della Lega, in seguito all'approvazione dell'accordo commerciale di libero scambio con il Vietnam. alp/sat/red