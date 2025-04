LANCIANO (CHIETI) (ITALPRESS) – E’ di un morto e due feriti il bilancio di un tragico incidente che si è verificato questa mattina in Piazza Pace a Lanciano. Al termine della manifestazione organizzata per le celebrazioni del 25 aprile, mentre i partecipanti si stavano dirigendo verso Piazza Plebiscito, una macchina a velocità sostenuta è finita sulla folla falciando diversi pedoni.

Due di loro sono stati sbalzati in aria restando feriti, mentre un’altro è morto sul colpo. L’auto ha concluso la sua corsa contro un altro mezzo e un muretto. Alla guida dell’auto un uomo di 80 anni che avrebbe detto di non essere riuscito a controllare il mezzo a causa della rottura dei freni. In un primo momento si era ipotizzato un malore accusato dall’uomo.

Non sono gravi le condizioni dei 3 feriti rimasti coinvolti nell’incidente di questa mattina a Lanciano. Al pronto soccorso dell’ospedale “Renzetti” sono arrivati il conducente del mezzo, un 79enne, una donna di 67 anni ex dipendente dello stesso nosocomio e una consigliera comunale. Quest’ultima ha riportato un trauma a una gamba, mentre gli altri due hanno riportato diversi traumi ma si attende l’esito degli esami radiologici per valutare l’entità del danno subito e della prognosi.

Sull’accaduto sono in corso le indagini della Polizia, impegnata a ricostruire la dinamica dei fatti: si tratta di chiarire come sia stato possibile che l’auto si sia schiantata sui partecipanti alla manifestazione. Lo stesso conducente, molto provato per l’accaduto, non ricorda nulla dei momenti che hanno preceduto l’urto violento, se non di aver ripreso l’auto dopo aver preso parte anch’egli al momento celebrativo che si era svolto poco prima davanti al monumento agli Eroi Ottobrini, al termine del quale i partecipanti si erano sciolti per dirigersi verso piazza Plebiscito e aderire all’iniziativa organizzata dal Comune

