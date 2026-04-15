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Lancia, Zerbi “Con la Ypsilon 100 Turbo ci rivolgiamo a un pubblico più ampio”
MILANO (ITALPRESS) - "Questa nuova motorizzazione completa la gamma della Lancia Ypsilon, permettendoci di parlare a un pubblico molto più ampio rispetto a quello che potevamo contattare con le motorizzazioni ibride ed elettriche. Tutte le analisi di mercato mostrano come ancora oggi in Italia, ma anche in altri paesi europei come la Spagna e la Francia, ci sono molte persone che scelgono di condurre una vettura a motorizzazione benzina con cambio manuale". Così la Ceo di Lancia, Roberta Zerbi, a margine della presentazione del nuovo modello della Lancia Ypsilon Turbo 100. xh7/ads/mca2