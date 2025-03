Lancia Ypsilon spegne 40 candeline

TORINO (ITALPRESS) – Dal debutto della Y10 nel 1985 alla Nuova Ypsilon, il modello Lancia ha attraversato 40 anni di storia conquistando più di tre milioni di automobilisti con 36 serie speciali e cinque generazioni.

Diventata un vero e proprio brand nel brand, grazie a un’identità forte e riconoscibile, l’iconica vettura ha sempre coniugato design senza tempo, interni raffinati e innovazione tecnologica. Il testimone è stato raccolto dalla Nuova Ypsilon, il primo modello della nuova era di Lancia, che eleva il concetto di compatta city car premium, unendo eleganza, tecnologia avanzata e sostenibilità per rispondere alle esigenze di una mobilità sempre più moderna e connessa.

Dotata di interni sofisticati, tecnologia di guida autonoma di livello 2 e il rivoluzionario sistema S.A.L.A., la Nuova Ypsilon è best-in-class nel segmento B hatchback premium.

Con la nuova Ypsilon Rally4 HF e l’inedito Trofeo Lancia, il marchio celebra la sua eredità sportiva mentre con la Ypsilon HF da 280 CV, che arriverà a metà dell’anno, porta su strada una vettura dalle alte prestazioni.

Il nuovo modello ha inaugurato le rinnovate 160 Casa Lancia in Italia e sta accompagnando l’apertura dei 70 nuovi showroom in Europa entro il 2025. Fino al 31 marzo, in caso di rottamazione e finanziamento Stellantis Financial Services, la Nuova Ypsilon Ibrida è offerta al prezzo promozionale di 19.900 euro.

