TORINO (ITALPRESS) – Lo spot televisivo Lancia “Tante personalità. La Tua” con protagonista Cristiana Capotondi è stato premiato al concorso Mediastars. Lo spot ha ottenuto il premio Special Star nella sezione Stampa per il copy dello spot, nonchè due primi posti, uno nella categorie “Grandi Formati” e uno nella categoria “Testimonial”. Dopo quattro generazioni, più di tre milioni di unità vendute, 36 serie speciali, la fashion city car di casa Lancia si conferma la vettura più amata dalle donne italiane. Tra specchi e immagini riflesse, tra reale e surreale, l’attrice Cristiana Capotondi, interprete di una personalità elegante, autentica e grintosa, si accorge che l’immagine nello specchio ha qualcosa di “insolito”: è diversa e riflette un’altra sè, con un gioco delle parti esaltato dalla colonna sonora in un avvicendarsi di ruoli tra le “due” Cristiana. La storia si conclude con la vettura che sfila tra le eleganti vie di Milano, con a bordo le “due” Cristiana e il claim “Tante Personalità, La Tua”.

Ancora una volta, quindi, Lancia celebra la donna, esaltando le diverse sfaccettature della sua personalità, attraverso un linguaggio che si ispira al mondo del cinema e con uno spot che, come da tradizione, si presenta come un vero e proprio corto d’autore. La versione integrale del video, pianificata unicamente sui canali digitali, è impreziosita da uno straordinario cameo di Alberta Ferretti.

foto: ufficio stampa Stellantis

(ITALPRESS).