Lancia, Stefano Solfaroli Camillocci neo Direttore Marketing e Communication

TORINO (ITALPRESS) – Stefano Solfaroli Camillocci è il nuovo Direttore Marketing & Communication del marchio Lancia, e riporterà direttamente a Luca Napolitano, CEO del brand. Con oltre 30 anni di esperienza nel settore automotive, Stefano ha ricoperto ruoli di crescente responsabilità all’interno di Stellantis e del Gruppo Fiat Chrysler Automobiles, maturando una solida competenza nelle aree Vendite, Marketing, Aftersales e Gestione Rete. Nel corso della sua carriera ha guidato team internazionali in contesti complessi e fortemente orientati al cliente, occupandosi – tra l’altro – della direzione delle attività di vendita e marketing postvendita in Europa, della rete dei dealer di proprietà e dello sviluppo del business B2B sul mercato italiano. Il suo solido background manageriale, unito alla profonda conoscenza del mercato europeo e alla visione strategica maturata in ambito multibrand, rappresenta un importante valore aggiunto per affrontare le sfide di Lancia in Italia e in Europa.

“Lancia è parte del mio DNA: la mia prima auto è stata una Lancia, e nel mio percorso professionale ho già avuto l’onore di lavorare per questo straordinario marchio. Oggi torno a casa con grande entusiasmo, pronto a contribuire alla sua rinascita e alle numerose sfide che ci attendono, dall’arrivo della Nuova Lancia Gamma all’avventura nei rally” ha dichiarato Stefano Solfaroli Camillocci. Originario di La Spezia, si è laureato in Economia presso l’Università Bocconi di Milano, è sposato, padre di due figli, e da sempre nutre una grande passione per il cinema.

