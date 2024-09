TORINO (ITALPRESS) – “Compiamo un altro passo fondamentale nel nostro percorso di Rinascimento, per diventare un marchio desiderabile, rispettato e credibile nel mercato premium Europeo. Lancia è tornata in Francia e Spagna e annunciamo l’apertura dei primi showroom a Parigi e Barcellona. Torniamo quindi in Europa con un piano solido e strutturato, con una rete di showroom che sarà completata in entrambi i paesi entro la fine del 2025. Tutti questi concessionari saranno caratterizzati con la nuova corporate identity del marchio, che riflette i quattro pilastri alla base del piano strategico decennale del marchio: qualità, elettrificazione, sostenibilità e un modello di vendita innovativo” ha dichiarato Luca Napolitano, CEO del marchio Lancia. A quasi un anno e mezzo dall’inaugurazione del primo showroom pilota a Milano, la nuova corporate identity del marchio Lancia è diventata realtà anche in Francia e in Spagna, con l’apertura del primo showroom del marchio in questi due paesi.

D’ora in poi, tutte le concessionarie rinnovate con la nuova Corporate Identity si chiameranno “Casa Lancia” perchè, come in ogni casa italiana, tutto è pronto per accogliere i clienti e offrire loro un’esperienza ricca di bellezza, design e identità italiana.

Questo è il primo passo di un piano che prevede in Francia l’apertura di 25 showroom entro il 2025, di cui circa 15 entro la fine del 2024, supportati da una rete di 80 punti di assistenza Lancia. In Spagna, nel 2024, Lancia inaugurerà i suoi primi 10 showroom con 19 punti di assistenza post-vendita, situati nelle principali città- del paese. Nel 2025 Lancia amplierà la propria rete distributiva spagnola con l’apertura di ulteriori 10 showroom. I nuovi punti vendita implementano le linee guida definite dal marchio per una rinnovata immagine coordinata, sia internamente che esternamente: logo, lettering, colori, immagini e ogni altro elemento grafico utilizzabile. La nuova identità del marchio riflette i quattro pilastri alla base del piano strategico decennale del marchio: qualità, elettrificazione, sostenibilità e un modello di vendita innovativo progettato per offrire ai clienti un’esperienza di acquisto premium.

I clienti che entreranno in concessionaria, inizieranno il proprio viaggio alla scoperta del mondo Lancia: l’esperienza del cliente inizia all’esterno della nuova concessionaria, con un linguaggio architettonico chiaro e armonioso e con un elegante totem in marmo. Tutto all’insegna dell’eleganza italiana, che si riflette anche all’interno dello showroom: i clienti vengono infatti accolti in un’area dedicata a Lancia, detta SALA, dove possono trovare un esperto del marchio al loro servizio.

Tutti gli arredi presenti sono il risultato di un attento processo di selezione, che riflette l’attenzione di Lancia per i dettagli e offre un’autentica sensazione di accoglienza tipica di una casa italiana. L’utilizzo di materiali preziosi e l’alternanza di luci e ombre sono esaltati dalla presenza di arredi Cassina. La collaborazione tra due grandi icone del “Made in Italy” si basa su valori condivisi, come l’italianità, l’innovazione, la tradizione e il rispetto per l’ambiente. I nuovi showroom Lancia sono salotti eleganti e accoglienti, pensati per il benessere di chi li visita. Le auto sono esposte al centro dello showroom, come fossero delle opere d’arte all’interno di un raffinato salotto, per essere ammirate in ogni loro dettaglio. L’intero ambiente è esaltato dalla luce naturale che entra attraverso grandi finestre: qui i clienti possono scoprire il mondo Lancia e, in linea con il principio dell’accoglienza in un ambiente familiare, configurare la vettura desiderata utilizzando un tablet e con l’assistenza di un esperto Lancia dedicato. Lo showroom è completato da aree dedicate alla consegna dei veicoli e ai servizi post-vendita. Infine, la customer experience sarà “phygital”: i clienti potranno iniziare il loro percorso comodamente da casa accedendo al configuratore, quindi contattare online i consulenti di vendita specializzati del marchio Lancia, e proseguire nello showroom con il supporto di personale di vendita professionale e certificato.

foto: ufficio stampa Stellantis

(ITALPRESS).