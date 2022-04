CAMPOBASSO (ITALPRESS) Siglato a Campobasso il protocollo sul numero unico europeo di emergenza “112” alla presenza della ministra dell’Interno Luciana Lamorgese. La firma del documento condiviso dalla Regione Molise, grazie anche alla collaborazione della Regione Lazio, è arrivata subito dopo una riunione del Comitato per la Sicurezza e l’Ordine Pubblico, alla presenza dei sindaci dei maggiori centri del territorio. Soddisfazione da parte del Presidente Donato Toma: “Una sinergia che ha funzionato. È stato un primo passo, ma ce ne saranno altri – ha affermato – è un servizio per tutto e nell’interesse del territorio. Ci abbiamo creduto sin dall’inizio: la sinergia con la Regione Lazio – ha concluso il presidente – è stata fondamentale fin dall’inizio”.

“È una misura importantissima perché dà attuazione a una direttiva europea. Do atto al governatore Toma – ha sottolineato la ministra – di aver dato la spinta al progetto che copre finora il 65% del territorio e 35 milioni di abitanti. Il Molise ha voluto fortemente andare avanti su questo progetto, utilizzando le strutture della Regione Lazio, che consente di intervenire immediatamente con la creazione di un filtro delle richieste e la telefonata che poi viene smistata al settore di competenza. Il Molise fa un gran lavoro di squadra e ha tante potenzialità – ha concluso Lamorgese – con una notevole presenza di turisti specialmente d’estate e questo strumento sarà un vantaggio per tutto il territorio nel segno dei principi di coesione e solidarietà di tutte le strutture. Sarà un vantaggio per l’intero territorio”.

(ITALPRESS).

