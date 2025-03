L’Amerigo Vespucci a Venezia, sindaco Brugnaro alla cerimonia di benvenuto

VENEZIA (ITALPRESS) – Il maestoso veliero della Marina Militare italiana, l’Amerigo Vespucci, è arrivato a Venezia dove rimarrà ormeggiato, in Riva San Biasio, fino a lunedì 31 marzo. La nave scuola della Marina porta con sé un motto significativo: “Non chi comincia ma quel che persevera”, attribuito a Leonardo da Vinci, che celebra il valore della determinazione.

Cerimonia ufficiale di benvenuto con la partecipazione della Fanfara del Comando Interregionale Marittimo Nord che ha eseguito l’Inno Nazionale, alla presenza del Comandante dell’Istituto di Studi Militari Marittimi e del Presidio Militare di Venezia, Contrammiraglio Domenico Guglielmi, del sindaco di Venezia, Luigi Brugnaro, del Capitano di vascello, comandante della Nave Vespucci, Giuseppe Lai e del sottocapo di Stato maggiore della Marina Militare, l’ammiraglio di squadra, Giuseppe Berutti Bergotto. Presente anche il prefetto Darco Pellos, insieme ai vertici delle autorità civili e militari.

“E’ un orgoglio avere qui a Venezia l’Amerigo Vespucci, maestosa nave scuola della Marina Militare – ha dichiarato il primo cittadino – Per la città è un’occasione importante che anticipa anche l’inizio della sesta edizione del Salone Nautico. La Marina Militare è di casa a Venezia, ampliando l’Arsenale anche in polo culturale. Oggi è importante aprirsi a diversi mercati e rotte internazionali in termini di scambi commerciali, il mio ringraziamente va pertanto a tutte le donne e gli uomini in divisa della Marina Militare che riescono a garantire la nostra sicurezza attraverso la deterrenza, la professionalità, con amore e con serietà. Il mare è il luogo dove confluiscono tutte le nostre acque. Dobbiamo portare rispetto all’elemento acqua, che bisogna preservare difendendo così il futuro del nostro Paese e il Mediterraneo è il cuore pulsante del futuro globale”.

L’Amerigo Vespucci è un punto di riferimento per la formazione degli allievi della Marina e di giovani appartenenti ad associazioni veliche. Da oltre tre decenni è attivamente coinvolto nella tutela dell’ambiente, collaborando con organizzazioni come UNICEF, WWF e Marevivo. Grazie alle sue missioni internazionali, è considerato una vera e propria ambasciata itinerante dell’Italia nel mondo.

“L’Amerigo Vespucci ci ha permesso di allacciare rapporti con moltissime nazioni – ha commentato il Sottocapo di stato maggiore della Marina Militare, Giuseppe Berutti Bergotto – facendo apprezzare l’immagine e le tradizioni marinare dell’Italia all’estero, con le maestranze italiane capaci di costruire navi altamente tecnologiche. Il Vespucci è stato disegnato e progettato come ‘nave scuola’ per l’addestramento di tutti gli ufficiali di Marina al primo anno di Accademia, mentre con il Villaggio Italia esponiamo le nostre eccellenze ad un pubblico internazionale”.

Dal 28 al 30 marzo, l’Amerigo Vespucci e il “Villaggio IN Italia” saranno aperti alle visite, per celebrare e condividere il racconto dei due anni di tour mondiale di Nave Amerigo Vespucci. Domenica 30 marzo, ci sarà il saluto dall’acqua organizzato dall’amministrazione comunale in collaborazione con le remiere della città, gli appassionati di voga, i gruppi sportivi, le associazioni di vela e di categoria, i circoli velici, le darsene, e tutti coloro che portano il mare nel cuore. Il corteo partirà da punta della Dogana alle 10.30 e arriverà in prossimità dell’Amerigo Vespucci per omaggiarla con l’alzaremi.

-Foto comune di Venezia-

(ITALPRESS).