L’ambasciatore Fanara ad Abu Dhabi per l’incontro con il ministro emiratino Al Awar

ABU DHABI (EMIRATI) (ITALPRESS) – L’ambasciatore d’Italia ad Abu Dhabi, Lorenzo Fanara, ha incontrato il ministro emiratino per l’Istruzione Superiore e la Ricerca, Abdlurahman Al Awar. “Incontro cordiale e operativo con il ministro per l’Istruzione Superiore e la Ricerca, Sua eccellenza Abdlurahman Al Awar. Proposti diversi progetti di collaborazione scientifica e nel settore della ricerca. Concrete opportunità di cooperazione tra università italiane ed emiratine. Scambi universitari come prezioso strumento per rafforzare gli eccellenti rapporti tra Italia ed Emirati Arabi Uniti”, si legge sul profilo Instagram dell’ambasciata d’Italia ad Abu Dhabi.

– Foto Ambasciata Italiana –

(ITALPRESS)