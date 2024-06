LA VALLETTA (MALTA) (ITALPRESS/MNA) – L’ambasciata di Malta in

Libia ha inaugurato un nuovo centro di richiesta visti a Misrata,

in collaborazione con VFS Global. Nel suo discorso di apertura,

l’ambasciatore maltese, Charles Saliba, ha sottolineato il ruolo

svolto dall’ambasciata per facilitare gli scambi commerciali e

sociali tra la Libia e Malta al fine di costruire relazioni

bilaterali sempre più strette e di progettere una narrazione

positiva sulla situazione in Libia. L’ambasciatore Saliba ha

ricordato che proprio come Malta è stato il primo Stato membro

dell’Unione europea a introdurre voli diretti tra Malta e la

Libia, stava ancora una volta prendendo l’iniziativa come primo

membro della zona Schengen di aprire un ufficio per le richieste

di visti a Misrata e delle città vicine. La MedSky Airlines, con

sede a Malta, ha iniziato i voli tra Misrata e Malta nel maggio

2022 e ha aggiunto i voli tra Malta e Tripoli il 2 febbraio 2023.

“Misrata è considerata un importante hub per le attività

commerciali, nonchè un hub marittimo con la sua area portuale e

Freezone e un collegamento aereo con un aeroporto di nuova

costruzione”, ha affermato l’ambasciata.

– Foto: Ambasciata Maltese a Tripoli –

(ITALPRESS).