L’ambasciata italiana a Tunisi incontra le Nazionali di sciabola

TUNISI (TUNISIA) (ITALPRESS) – L’Ambasciata d’Italia a Tunisi incontra la sciabola azzurra. Il vice capomissione Luigi Gentile ha fatto visita oggi alla delegazione della Nazionale italiana impegnata nel Grand Prix in corso sulle pedane della Cité Olympique Rades, kermesse aperta in questa prima giornata dalle qualificazioni della gara delle sciabolatrici. Una presenza particolarmente apprezzata da tutto il gruppo azzurro, che affronta il secondo GP della stagione, circuito d’élite della Coppa del Mondo di scherma che prevede solo competizioni individuali con punteggio maggiorato. Sono 24 gli atleti italiani impegnati in questo weekend a Tunisi, equamente divisi tra donne e uomini, guidati dai ct Andrea Aquili per il settore femminile e Andrea Terenzio per il maschile, con il supporto di staff tecnico e medico. Dall’intero team Italia è giunto un messaggio di gratitudine all’Ambasciata d’Italia per la visita odierna.

“È motivo di grande orgoglio per noi tutti sentire il supporto della nostra rappresentanza diplomatica – le parole di Aquili – Un grazie a Gentile per esser stato al nostro fianco, aver sostenuto le atlete durante i match e aver rinnovato la vicinanza dell’Ambasciata d’Italia a Tunisi già mostrata in occasione della recente tappa di Coppa del Mondo Under 20 di sciabola svoltasi ad Hammamet. Come sempre evidenziato dal nostro presidente Mazzone, la scherma azzurra è fiera di rappresentare il Paese all’estero ed è onorata di queste attestazioni di affetto e cooperazione, che accentuano in noi il senso di responsabilità per essere un esempio positivo in pedana e fuori”.

– Foto ufficio stampa Federscherma –

(ITALPRESS).