LA VALLETTA (MALTA) (ITALPRESS/MNA) (ITALPRESS) – Secondo uno studio di Eurostat, il livello di istruzione elevato di Malta è inferiore alla media dell’UE, con il 40,8% del paese che registra un livello di istruzione basso.

Nell’UE, il 31,8% delle persone di età compresa tra 25 e 74 anni ha raggiunto un livello di istruzione elevato, con Malta che si colloca al di sotto della media con il 28,1%.

Secondo i dati raccolti nel 2022, i paesi europei sono stati valutati in base al livello di istruzione raggiunto da ciascuna popolazione di età compresa tra 25 e 74 anni.

In media, il 23,3% della popolazione europea ha conseguito un’istruzione inferiore (primaria/secondaria inferiore).

Malta, con il 40,8% della sua popolazione, è al quarto posto tra i paesi con la più alta percentuale di popolazione con un basso livello di istruzione, con la Turchia al primo posto con il 61,8% della sua popolazione. Per quanto riguarda i giovani (25-34 anni) che raggiungono l’istruzione terziaria, Malta (42,4%) si colloca appena al di sopra della media europea (42%).

– Foto: Agenzia Fotogramma –

(ITALPRESS).