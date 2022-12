MONOPOLI (ITALPRESS) – Oggi, nell’ambito di un evento di Gala organizzato presso l’Ambasciata italiana a Singapore, alla presenza dell’Ambasciatore d’Italia Vattani e di tutto il top management pubblico, privato e Governativo dei trasporti in Singapore, la società Mermec, presente in 71 Paesi del mondo, parte della Angel Holding – che include anche altre società quali Vaimoo (bikesharing), Blackshape (aviation) e Sitael (aerospace) – e guidata dal Cavaliere del Lavoro Vito Pertosa ha firmato nel Paese contratti per un valore complessivo di circa 40 milioni di euro.

Mermec è presente a Singapore con un hub “che si caratterizza per l’alto livello tecnologico a servizio dei clienti”, si legge in una nota, che prosegue: “La metropolitana di Singapore – Mass rapid transit di Singapore (SMRT) – è infatti notoriamente tra i sistemi di trasporto urbano più sicuri ed avanzati al mondo”.

Complessivamente, Mermec ha fornito e opera quotidianamente con tre Automotrici Diagnostiche dell’infrastruttura (l’ultimo di questi in consegna proprio in questi giorni) e numerosi sistemi installati su treni passeggeri dei clienti.

Per consolidare la sua presenza e per meglio servire l’area strategica del sudest asiatico, dal 2020 Mermec ha una propria società a Singapore con una sede locale dove operano tecnici ed ingegneri singaporesi e italiani altamente specializzati.

“Siamo fieri di essere riconosciuti anche a Singapore, che è culla di eccellenza in Asia, come azienda leader mondiale nel nostro settore”, spiega Angelo Petrosillo, Vice President Institutional Affairs di Mermec.

– foto ufficio stampa Mermec –

(ITALPRESS).