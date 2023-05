Lagalla “Sostegno alla piccola e media impresa”

“Le amministrazioni e le istituzioni devono guardare ai numeri, non solo nella quotidiana diciamo azione di governo ma anche soprattutto nella fase di progettazione di pianificazione degli interventi per lo sviluppo. Tra questi c’è certamente il sostegno alla piccola e media impresa in un contesto economico e produttivo, quale quello siciliano”. Così il sindaco di Palermo, Roberto Lagalla, a margine di un convegno della Cna sul Mezzogiorno e lo sviluppo del Paese. xd6/vbo/gsl