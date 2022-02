Lagalla: “Lavoriamo per collegare formazione e mondo del lavoro”

"La Regione sta lavorando per mettere in relazione tutta la filiera formativa oltre che dell'Università con il mondo del lavoro". A dirlo l'assessore all'Istruzione della Regione Siciliana, Roberto Lagalla. a margine dell'iniziativa, tenutasi a Palermo, "Doing business with us!". mra/abr/gtr/