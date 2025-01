Lagalla “La trasformazione digitale è una grande opportunità”

PALERMO (ITALPRESS) - “La Sicilia ha una grande opportunità nel potenziamento dell'infrastrutturazione digitale, una infrastrutturazione che le viene anche dalla sua posizione geografica e quindi attraversata com'è da fibre digitali ad alta capacità, ad alta portanza, che raggiungono la sponda sud del Mediterraneo e il Medio e vicino Oriente. E’ un'opportunità quindi per l'apertura dei rapporti e delle relazioni internazionali, ma è anche un'occasione per superare i gap infrastrutturali tradizionali e per utilizzare la fibra e quindi la via digitale come via per dare spazio alle competenze, alle professioni digitali e alle opportunità dei servizi pubblici e privati che il digitale, soprattutto le nuove tecnologie del digitale, consentono ampiamente”. Così il sindaco di Palermo, Roberto Lagalla, a margine del convengo “Infratel incontra le regioni” dal titolo “Libertà e democrazia digitale: infrastrutture, servizi e connettività”. xd6/vbo/gsl