Lagalla “La città di Palermo cresce”

PALERMO (ITALPRESS) - “Credo che questo sia un momento opportuno per guardarsi indietro e prepararsi alla fase successiva". Così il sindaco Roberto Lagalla, a margine della presentazione dei risultati ottenuti nell’attività di metà mandato, al Palermo Marina Yachting. "Possiamo dividere la prima parte del mio mandato in due fasi - aggiunge -. La prima è lunga 20 mesi e ci ha visti rafforzare gli argini fondamentali per agire, in particolare per quanto riguarda il bilancio, l’avvio del risanamento delle società partecipate, la riorganizzazione degli uffici comunali e la pianificazione rigorosa dei fondi extraeuropei; tutto questo ci ha consentito, a partire dalla primavera 2024, di avviare una seconda fase fatta di attività concrete sul territorio, che seguono una visione di rigenerazione urbana, un incremento delle occasioni di inclusione e la costruzione di un rapporto diverso tra Comune e cittadini, fatto di condivisione, corresponsabilità, coprogettazione e coinvolgimento del privato”. xd8/vbo/gtr