Lagalla “Insieme con UniPa per lo sviluppo della città di Palermo”

PALERMO (ITALPRESS) - “È la formalizzazione di una realtà già esistente. Mettiamo su carta quanto nei fatti abbiamo già avviato in questi anni, insieme al rettore e alla comunità accademica di Palermo. Basti pensare per esempio che il prossimo 7 giugno la città di Palermo sarà rappresentata alla conferenza internazionale dell'ONU sugli oceani a Nizza per conto della città dal centro di sostenibilità e transizione ecologica dell'università”. Così il sindaco di Palermo, Roberto Lagalla, a margine della firma del protocollo d’intesa di cooperazione tecnico-scientifica tra il Comune e l'Università di Palermo, finalizzato a portare avanti progetti strategici per la città. Tra questi, la valorizzazione dell’ex Collegio San Rocco e dell’ex Hotel Patria e il piano che comprende la riqualificazione di via Archirafi e via Antonio Ugo. “C’è anche il tema del nomadismo digitale in relazione all’Hotel Patria, ma soprattutto degli investimenti di questa città che passano anche attraverso l'università sul tema della digitalizzazione e della transizione digitale, poter accogliere ancora meglio i nomadi digitali con strutture condivise è un motivo di grande interesse, così come l'università non sarà assente dalla realizzazione dell'Innovation Hub del comune ai cantieri culturali - sottolinea il primo cittadino -. Cioè è una intersezione costante che oggi, in una trasformazione della città che deve guardare non solo ai luoghi ma anche alla sua capacità di innovazione non può fare a meno di un partner fondamentale come l'Ateneo e l'Università di Palermo”. xd6/vbo/mrv