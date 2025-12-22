Lagalla “Il 2025 anno positivo per il Sud e Palermo non ha fatto peggio”

PALERMO (ITALPRESS) - "Il 2025 è stato un anno in cui il Sud ha segnato più punti a suo vantaggio, e Palermo non ha fatto sicuramente peggio della media del Sud, anzi". Il sindaco del capoluogo siciliano, Roberto Lagalla, in un'intervista all'Italpress, analizza l'anno che sta per concludersi, quanto fatto per la città e quanto ancora c'è da fare, e parla delle priorità della sua Amministrazione per il 2026, dall'emergenza sicurezza, ai provvedimenti per la vivibilità cittadina e per una migliore qualità della vita. abr/azn