Lagalla “Confronto con i sindacati è sempre necessario”

PALERMO (ITALPRESS) - “La presenza sindacale è un elemento irrinunciabile del confronto tra pubblica amministrazione e parti sociali: in questa fase dobbiamo tenere presente che alla base di ogni trattativa con i lavoratori contenuti e previsioni del piano di riequilibrio impongono al dialogo alcuni binari prefissati. Il confronto è necessario e il rapporto periodico va sempre raccomandato, nel rispetto del lavoro di ciascun operatore nei confronti della città”. Così il sindaco di Palermo, Roberto Lagalla, che ha partecipato all'inaugurazione della nuova sede regionale della Cisl in via Abela. Presente, tra gli altri, il segretario generale del sindacato, Luigi Sbarra. xd8/vbo/gtr