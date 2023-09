TORINO (ITALPRESS) – La nuova Abarth 500e è stata selezionata dai lettori del magazine tedesco “Auto Motor und Sport” come una delle loro preferite tra le innovazioni di design automobilistico dell’anno. Con una quota del 65,1% dei voti, il primo modello completamente elettrico della marca dello Scorpione si è aggiudicato il “premio Autonis” nella categoria “Minicar”. Questa vittoria è un’ulteriore conferma della passione per il marchio dello Scorpione nel mercato tedesco, come dimostrano anche i numerosi titoli di “Best Car” assegnati alla gamma di modelli Abarth 595/695 dalla prestigiosa rivista.

Il premio “Autonis” si è svolto per la 18esima volta. Nell’edizione 2023, i lettori hanno giudicato 105 novità di design automobilistico in 11 categorie, con più di 14.500 votanti. “Auto Motor und Sport” è una delle riviste automobilistiche più importanti in Germania e la scelta dei suoi lettori rappresenta un importante punto di riferimento per le tendenze nel settore automobilistico, un’ulteriore prova dell’importanza di questo premio. Eletta miglior innovazione di design, la nuova Abarth 500e incarna perfettamente i tre pilastri del Marchio: prestazioni, stile e sound. Grazie all’architettura elettrica, alla migliore distribuzione del peso, alla coppia istantanea e al passo più ampio, la Nuova 500e è più Abarth che mai, offrendo mobilità elettrica sotto il logo dello Scorpione con un’esperienza di guida autentica. La batteria da 42 kWh alimenta un motore elettrico con una potenza di 113 kW (155 CV) e fa muovere l’auto da 0 a 100 km/h in soli 7,0 secondi. L’Abarth 500e presenta un design audace e attraente che si ispira anche all’aspetto dello Scorpione per evidenziarne la potenza, la leggerezza e la forza aerodinamica. Studiando il design dell’Abarth 500e, i car designer del Centro Stile hanno cercato di intrecciare l’essenza dell’animale nei suoi interni ed esterni. All’esterno, il look audace è sottolineato anche dai dettagli sportivi, dai loghi e dalla firma Abarth dedicati. All’interno, sportività e stile trovano la loro massima espressione con l’ambiente scuro, gli inserti in Alcantara nel cruscotto, i sedili sportivi e il volante. La Nuova Abarth 500e è anche l’unica hot hatch del settore a offrire il Sound Generator, che riproduce il leggendario sound del motore Abarth e porta l’anima più sportiva del marchio sulle strade di tutti i giorni.

foto: ufficio stampa Stellantis

(ITALPRESS).