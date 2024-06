ROMA (ITALPRESS) – Il Presidente del Consiglio Regionale del Lazio, Antonello Aurigemma, ha ricevuto insieme ai consiglieri la società di pallacanestro Virtus Roma 1960 per il conferimento di riconoscimenti dopo la promozione in Serie B Nazionale.

Aurigemma ha raccontato della condivisione vissuta con tutti i consiglieri, anche di schieramenti diversi, nel sostenere la squadra: “Eravamo tutti con lo stesso obiettivo di portare i colori della Virtus Roma agli albori di una volta. Ci auguriamo che dopo questa vittoria ne seguano altre. Siamo convinti che lo sport possa rappresentare i valori importanti sul territorio della nostra Regione, quelli del sacrificio, della passione, del lavoro e del rispetto dell’avversario. Quello che cerchiamo di fare come Consiglio andando in giro per le province e i comuni educando i ragazzi che vengono deviati con risultati facilmente raggiungibili senza passione e lavoro. E’ importante che voi abbiate rappresentato questi valori con cui siete riusciti a vincere questo campionato difficile”.

Insieme al Presidente, tra gli altri, sono intervenuti il Patron Maurizio Zoffoli e il Presidente della Virtus Roma Francesco Saverio Zoffoli, Ettore Sansavini Presidente GVM Care & Research e il Coach Alessandro Tonolli.

“E’ stata una stagione estremamente lunga e impegnativa”, ha detto il Patron Zoffoli, che ha definito i componenti della squadra come dei figli: “Venivamo da un anno nel quale avevamo vinto un campionato quindi l’attenzione nei nostri confronti era maggiore. Abbiamo vissuto difficoltà e gioie ed eravamo consapevoli che ogni partita la squadra avversaria mettesse il doppio dell’impegno, perchè eravamo la squadra da battere a prescindere. Abbiamo fatto gruppo”. Prima del conferimento dei premi è intervenuto anche il Presidente Zoffoli, che ha parlato di “orgoglio, perchè le nostre ambizioni erano di far riavvicinare tanta gente a questo sport e a questa squadra. La capacità di saper programmare ha fatto sì che questi ragazzi potessero concretizzare un successo importante”. Saverio Zoffoli ha parlato dell’intento di arrivare alle “nuove generazioni, i nuovi bambini e le famiglie, cosa che ci inorgoglisce di più, perchè Roma e il Lazio meritano di essere rappresentati nel panorama italiano. Questo deve essere il nostro punto di riferimento essere rispettati e rispettabili nei confronti di tutti”.

Anche Toffoli, pure lui insignito di un riconoscimento, ha espresso le emozioni per questo momento: “Mi fa piacere che tutti siano stati partecipi di questa cavalcata che ha avuto inizio ad agosto. Sarebbe stato noioso vincere tutte le partite in trenta, quindi il più dieci meno dieci ha reso tutto più vissuto e con tensione e amore”.

– foto xl5 Italpress –

(ITALPRESS).

Vuoi pubblicare i contenuti di Italpress.com sul tuo sito web o vuoi promuovere la tua attività sul nostro sito e su quelli delle testate nostre partner? Contattaci all'indirizzo [email protected]