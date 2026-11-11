RAGUSA (ITALPRESS) – Otto città custodi di un’eredità culturale straordinaria, un patrimonio riconosciuto dall’UNESCO e una visione condivisa per costruire nuove modalità di scoperta, interpretazione e valorizzazione del sito seriale e del suo territorio. Sono stati questi i presupposti del roadshow dedicato al progetto “La Via Tardo Barocca. Light, Stone & Wonder”, che dal 9 all’11 novembre ha coinvolto le città di Catania, Noto e Ragusa, in un percorso di confronto rivolto ad amministratori pubblici, istituzioni culturali, operatori turistici, associazioni e cittadini. Numerosi e diversificati i rappresentanti istituzionali e gli operatori coinvolti negli incontri, che si sono tenuti il 9 novembre a Catania, presso il Palazzo della Cultura, il 10 nel Municipio di Noto, l’11 nel Palazzo Comunale di Ragusa.

L’iniziativa ha rappresentato un’importante tappa del progetto di messa in rete e valorizzazione del sito UNESCO e un’occasione di dialogo sul futuro del patrimonio culturale e le opportunità offerte da un modello innovativo di fruizione, comunicazione e promozione territoriale, capace di integrare luoghi fisici, strumenti digitali e partecipazione delle comunità.

Al centro degli incontri, la presentazione del progetto di valorizzazione integrata del sito UNESCO delle “Città tardo barocche del Val di Noto”, accompagnata da un approfondimento sull’impatto degli heritage center di nuova generazione e le prospettive di sviluppo culturale, turistico ed economico che ne derivano.

Iscritto nella Lista del Patrimonio Mondiale UNESCO nel 2002, il sito seriale comprende otto centri della Sicilia sud-orientale: Caltagirone, Catania, Militello Val di Catania, Modica, Noto, Palazzolo Acreide, Ragusa e Scicli. Un patrimonio che testimonia la stagione di ricostruzione successiva al terremoto del 1693, quando architetti, artisti e maestranze locali contribuirono alla definizione di un linguaggio architettonico e urbanistico originale, oggi riconosciuto come una delle più alte espressioni del Tardo Barocco europeo.

“Il roadshow si inserisce nel più ampio percorso di valorizzazione e comunicazione del patrimonio UNESCO del Val di Noto – uno dei progetti di innovazione più ampi mai sviluppati in un sito seriale a livello nazionale ed europeo – con l’ambizione di rafforzare il dialogo tra le città e promuovere un modello di sviluppo culturale e turistico fondato sulla collaborazione, l’innovazione e la partecipazione che possa diventare acceleratore e modello per tutto il Sud Est Siciliano”, dichiara Peppe Cassì, Sindaco di Ragusa, comune capofila e soggetto attuatore dell’intervento, affiancato per l’occasione dal sindaco di Caltagirone Fabio Roccuzzo, la sindaca di Modica Maria Monisteri e il vicesindaco di Scicli Enzo Giannone.

Non soltanto un momento di presentazione istituzionale, dunque, ma anche un’occasione concreta di ascolto delle comunità locali, chiamate a contribuire attivamente alla definizione delle prospettive di valorizzazione del territorio.

Particolare attenzione è stata dedicata alla fase conclusiva degli incontri, durante la quale il pubblico è stato protagonista con domande, osservazioni e proposte, contribuendo a un confronto aperto tra amministratori, operatori culturali e turistici, associazioni e cittadini.

“La parte conclusiva dei workshop è stata dedicata al confronto con istituzioni e società civile, attraverso uno spazio aperto a domande, osservazioni e contributi da parte di amministratori, operatori culturali e turistici, associazioni e cittadini rispetto a temi quali la conoscenza del patrimonio UNESCO, le esigenze di orientamento e informazione dei visitatori, l’interesse verso le nuove tecnologie applicate alla cultura e le opportunità di collaborazione tra istituzioni e comunità locali. Un primo passo significativo del percorso di messa in rete delle migliori risorse del territorio è la creazione di una vera e propria comunità di buone pratiche che sappia progettare il futuro. E’ tempo di agire in rete e operare in rete, superando inutili campanilismi”, aggiunge Fabio Roccuzzo, Sindaco di Caltagirone e Presidente dell’Unità Operativa UNESCO.

A supporto del percorso partecipativo è stata proposta una survey interattiva, finalizzata a raccogliere indicazioni, esigenze e priorità utili a orientare le successive attività di comunicazione, coinvolgimento e valorizzazione previste dal progetto.

Il percorso di ascolto territoriale ha raccolto numerosi contributi tra cittadini, amministrazioni, istituzioni culturali, operatori turistici, associazioni e professionisti, attraverso un questionario sul valore del riconoscimento UNESCO e sul ruolo dei Visitor Center. La maggioranza dei partecipanti ritiene ancora poco conosciuto il significato del riconoscimento e ha segnalato la necessità di valorizzare i collegamenti tra le città della rete. Per i Visitor Center, è stato posto il focus sull’importanza dell’orientamento alla visita come funzione prioritaria. Sul piano dei contenuti, i partecipanti alla ricerca privilegiano memorie e testimonianze locali e il racconto del terremoto del 1693 e della ricostruzione. Tra le proposte emergono il coinvolgimento dei giovani, l’accessibilità delle esperienze e nuove collaborazioni con le realtà culturali del territorio.

“Creiamo momenti di incontro e di cittadinanza culturale, quindi comunicazione interna ed esterna in questi territori, perchè vogliamo costituire anche una rete di relazioni che coinvolga gli operatori culturali, la governance culturale, ma anche gli operatori del tessuto economico e del turismo culturale”, spiega Antonio Scuderi, CEO di Capitale Cultura Group e ARtGlass.

Nel corso degli incontri, il confronto si è esteso al significato del riconoscimento UNESCO e alle sue ricadute sul territorio, con particolare attenzione al concetto di sito seriale e al valore della gestione coordinata di un patrimonio distribuito tra più città. Sono state approfondite le dinamiche dei flussi turistici, la capacità ricettiva, le opportunità di sviluppo locale e le principali sfide connesse alla governance e alla gestione integrata del patrimonio culturale.

Tra i temi affrontati, anche quello della stagionalità, storicamente concentrata nei mesi estivi e fortemente legati all’attrattività delle coste. Una caratteristica che pone il territorio di fronte alla sfida di promuovere una distribuzione più equilibrata delle presenze durante l’anno, valorizzando la ricchezza e la varietà della propria offerta culturale.

In questa prospettiva, il patrimonio UNESCO rappresenta una leva strategica per favorire la destagionalizzazione, intercettando un turismo culturale potenzialmente meno vincolato ai periodi di alta stagione e capace di generare nuove opportunità per le economie locali. La valorizzazione integrata delle città tardo barocche può così contribuire a diversificare l’offerta turistica, incentivare la scoperta dei territori durante tutto l’anno e promuovere una fruizione più sostenibile del patrimonio.

Il confronto ha inoltre richiamato gli indirizzi del Piano di Gestione UNESCO, aggiornato nel 2020, con particolare riferimento alla tutela e alla conservazione, alla valorizzazione sociale e culturale, all’accessibilità, alla mobilità sostenibile e alla comunicazione coordinata.

In questo contesto, “La Via Tardo Barocca. Light, Stone & Wonder” si propone come uno strumento concreto per tradurre il valore del riconoscimento internazionale in nuove opportunità di conoscenza, accoglienza e fruizione, contribuendo a rafforzare l’attrattività culturale del territorio e la collaborazione tra le città.

“Non è solo tecnologia o comunicazione, nè soltanto uno spazio fisico o un’esperienza digitale – ha aggiunto Pietro Galifi, fondatore di Altair4 Multimedia e direttore creativo de La Via Tardo Barocca – ma un progetto che unisce queste componenti per creare e condividere arte e meraviglia, favorire l’inclusione, dare forma e voce al genius loci di uno stile architettonico straordinario, che ha ispirato la rinascita di un territorio colpito da una tragedia immane come il terremoto del 1693. Per questa ragione, alcune delle nostre installazioni sono state concepite come vere e proprie messe in scena artistiche, con un forte valore simbolico ed emotivo”.

Il percorso di comunicazione integrata e valorizzazione proseguirà dal 2 al 4 dicembre 2026, in occasione della IX edizione di RO.ME: un’ulteriore opportunità di promozione e confronto con istituzioni, professionisti e operatori del settore culturale e turistico attraverso uno stand dedicato.

Per ulteriori informazioni è possibile consultare il sito web https://valdinotounesco.it/

– foto Ragusa Veduta dall’alto di G.Bellomia fornita da Ufficio stampa Capitale Cultura Group –

(ITALPRESS).