ROMA (ITALPRESS) – La Commissione Disciplinare Uefa ha stabilito che il gesto di Jude Bellingham fatto nel corso della sua esultanza nella partita degli ottavi di finale dell’Europeo contro la Slovacchia, non comporterà una squalifica al centrocampista dell’Inghilterra, che è stato semplicemente multato di 30.000 euro con l’aggiunta di un eventuale turno di stop con la condizionale nel caso in cui dovesse ripetere lo stesso ‘errorè entro un anno.

Due turni di squalifica, invece, per Demiral. Il difensore centrale della Turchia ha festeggiato il secondo dei suoi gol contro l’Austria, con il “gesto del lupo”, tipico saluto dei Lupi

Grigi, organizzazione turca di estrema destra.

– Foto: Ipa Agency –

(ITALPRESS).

