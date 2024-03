BARGA (ITALPRESS) – Non ha tradito le aspettative della vigilia il round inaugurale della 17^ Suzuki Rally Cup, con una sfida andata in scena sulle strade del Rally il Ciocco e Valle del Serchio. Il monomarca nipponico dedicato alle Suzuki in modalità rallistica si è trasformato sulle umide speciali toscane in un acceso duello tra generazioni, in pieno spirito del trofeo. Prova dopo prova Roberto Pellè – in coppia con Luca Franceschini – e Sebastian Dallapiccola – navigato da Fabio Andrian – si sono scontrati e sfidati, vincendo nella prima parte di gara scratch uno dopo l’altro. Il primo, volto più che noto del trofeo, è riuscito a resistere sotto gli attacchi del vincitore in carica dell’under25, dando con saggezza la zampata per la vittoria sulla “Puglianella 1”. Per gran parte della gara infatti, fin quasi a metà, il giovane Dallapiccola aveva tenuto testa al senatore e gran conoscitore della Cup e delle sue strade, vincendo perfino la power stage e rimanendo in testa alla classifica. All’arrivo in Piazza della Repubblica nel cuore di Castelnuovo Garfagnana tuttavia Pellè, dopo il fondamentale affondo nella PS7, aveva guadagnato 19″ di vantaggio tutti sul finale, piegando la resistenza di Dallapiccola. L’esperienza ha così battuto la velocità, in un duello generazionale che infiamma questa 17^ edizione del trofeo dal sol levante, forse il più incerto e lottato degli ultimi anni. Terzo in scioltezza nonostante alcune noie alla frizione un altro giovane talento, Alessandro Forneris navigato da Mattia Rodighiero, il giovane vincitore della Coppa ACI Sport Under25 del Campionato Italiano R1 che con questo risultato si carica ancor di più in vista dei prossimi appuntamenti. E’ partito bene anche Samuele Santero, in coppia con Nicolò Barla, quarti all’arrivo in una gara dove gli iscritti alla Suzuki Rally Cup erano non solo tanti, 14, ma anche di primissimo livello. Anche loro tra i giovani tremendi di questo trofeo, hanno strappato con questo risultato il podio under25, per un totale di 3 piloti under nelle prime 4 posizioni, a riprova del carattere formativo di questo trofeo unico per costi, qualità e livello delle sfide. Quinto dopo le 11 speciali del Ciocco Filippo Gelsomino coadiuvato da Luca Migone, in grado di tenere dietro seppur di una manciata di secondi un esperto del trofeo come Corrado Peloso, navigato in Toscana da Paolo Carrucciu ed al ritorno nel monomarca dopo averlo vinto ben due volte. Decimo nell’assoluta Suzuki infine un altro dei vincitori passati, Simone Rivia in coppia con Matteo Maini. Sfortunata invece la gara di Fichera-Colombaro, che nella notte di venerdì pur col buio erano riusciti a tenere il ritmo dei primissimi, salvo poi dover alzare bandiera bianca per sopraggiunte noie tecniche. “Il risultato è stato fatto tutto nella giornata di sabato – commenta Pellè – venerdì ho capito le distanze e poi il giorno dopo ho attaccato sulla Puglianella, la prova che sentivo più mia, e questa cosa ha pagato. Mi aspettavo questa prestazione perchè nell’inverno abbiamo fatto un step in più anche con la vettura, e con l’assetto nuovo sapevo di avere un pacchetto vincente”. “Peccato per i punti della power stage, dove abbiamo fatto un errore nella virtual chicane che poi ci ha condizionato – ha aggiunto Pellè – Sono molto soddisfatto, un’ottima partenza per un campionato che sarà lungo e tosto: credo che servirà l’esperienza per contrastare questi giovani forti e molto sul pezzo”. “Siamo partiti venerdì col piede giusto – afferma invece il giovane Dallapiccola – mi sono trovato bene subito ma non sono purtroppo riuscito a dare un distacco importante nella prima giornata. Sabato eravamo avanti di poco ed io sulle prove lunghe non sono andato al massimo, così lui ha preso il largo. Io non mi sono tirato indietro e sono soddisfatto anche perchè con i punti della power stage ora siamo vicini. E’ stata una bella battaglia”.

Successo in avvio di stagione per Jean Claude Vallino nella categoria delle “Racing Start”, con un’ottima prestazione sulla Baleno condivisa con Sandro Sanesi. Il giovane driver ha conquistato così punti importanti, piazzandosi davanti a Martinelli-Grilli (a bordo di una Boosterjet) di 16″, anche loro partiti col piede giusto in questo 2024. Ha chiuso il podio della speciale classifica l’equipaggio Olivieri-Viotti, a 36″ dal leader di categoria.

