ALBA (CUNEO) (ITALPRESS) – Passano gli anni ma la gara di Alba, adesso denominata Rally Regione Piemonte, è sempre una delle tappe più partecipate ed amate della Suzuki Rally Cup, a cui i suoi partecipanti rispondono con entusiasmo e partecipazione. Il secondo appuntamento 2024 del trofeo dedicato alle Suzuki in versione rallistica segna infatti ben 17 iscritti, un numero che quasi bissa il record fatto registrare proprio ad Alba nelle prime edizioni del monomarca. In un elenco con ben 157 vetture al via, tra cui i protagonisti assoluti del CIAR Sparco e tanti equipaggi di livello mondiale, il palcoscenico è perfetto per i trofeisti nipponici, che con gli occhi del motorsport addosso sono pronti a riaccendere le sfide dopo lo spettacolare primo round del Ciocco.

In Toscana sugli asfalti garfagnini i protagonisti della Suzuki Rally Cup non si erano risparmiati, aizzandosi l’un l’altro fino alla bandiera a scacchi, in uno scontro generazionale tra senatori del trofeo e giovani, veloci talenti. Questa sfida sembra così pronta a ripetersi anche ad Alba, con il leader del trofeo Roberto Pellè, affiancato dal solito Luca Franceschini, che cercherà di fare da lepre sui ben 7 under25 al via di questo appuntamento. Volto storico del monomarca nipponico Pellè ad inizio marzo si è imposto, d’esperienza e sul finale, su Sebastian Dallapiccola, che vincendo la power stage era comunque riuscito con le note di Fabio Andrian a non far scappare troppo il leader della classifica. Il giovane trentino era stato leader per quasi tutta la gara toscana, e dunque in Piemonte cercherà di spingere ancor di più per centrare la prima vittoria in carriera. Non staranno di certo a guardare tuttavia altri due temibili under25, come Alessandro Forneris e Samuele Santero, navigati rispettivamente da Mattia Rodighiero e Luca Metaldi, i quali se al Ciocco si erano sfidati per il podio ad Alba punteranno a qualcosa in più, forti dell’esperienza pian piano accumulata sulle vetture del trofeo. Non mancheranno chiaramente alla sfida altri volti stabili del trofeo, come Filippo Gelsomino affiancato da Luca Migone, in cerca di conferme dopo la buona prestazione passata, dove era riuscito a mettersi dietro diversi equipaggi molto esperti. Tra questi due vincitori storici della Suzuki Rally Cup come Corrado Peloso, in coppia con Paolo Carrucciu, e Simone Rivia, con le note di Matteo Maini. Questi due esperti piloti saranno al via dunque con ambizioni ben diverse rispetto a quelli del primo round, pronti a togliersi la polvere di dosso ed ad attaccare le posizioni di vertice. Giorgio Fichera ed Enzo Colombaro poi partiranno in cerca di riscatto dopo il forfait del Ciocco, esattamente come Davide Bertini e Luca Vignolo, anche loro usciti di scena troppo presto sugli asfalti toscani. New entry della bagarre sarà invece l’altro fratello della famiglia Santero, Stefano, che in coppia con Mirko Pelgantini sarà così al via della stagione 2024. La bagarre è del tutto aperta poi tra le “Racing Start”, e che siano con la Suzuki Baleno o Swift BoosterJet in tanti equipaggi hanno dimostrato di poter contendere alla vittoria. Per ora la sta spuntando il giovane Jean Claude Vallino, sempre più performante con ottimi riscontri assieme al suo navigatore Sandro Sanesi anche nella classifica generale. Al Ciocco Vallino si era imposto dopo una bellissima sfida con Lorenzo Olivieri, in coppia con Lucrezia Viotti, e Lorenzo Varesco, affiancato da Nicolò Bottega e veramente sul pezzo fino a che noie meccaniche lo avevano rallentato sul finale. I due partiranno con un obbiettivo ben preciso: puntare alla vittoria. Altro equipaggio under quello della famiglia Vitali, composto da Stefano e Maurizio, che sarà al via di Alba in cerca di quella costanza che lo aveva visto tra i primi della categoria lo scorso anno. Unico gentleman driver al via sarà invece Marco Soliani, navigato da Nicolò Micheletti alla prima gara in questo 2024, dopo che aveva già partecipato al trofeo nel 2022. Si riaccende infine, finalmente, anche un duello per la classifica femminile: Alice Poggio, “aficionada” del trofeo, lasciando la sua Baleno a Vallino sarà della sfida con una Boosterjet condivisa con Alessio Capra, mentre invece al debutto nella Suzuki Rally Cup è attesa Silvia Franchini, affiancata per la speciale occasione da Stefano Bruzzese. Al #RA Rally Regione Piemonte l’azione dopo lo shakedown di venerdì 12 in mattinata si aprirà nel primo pomeriggio con la SPS1 “Santo Stefano”, da vivere in diretta su ACI Sport TV e su RaiSport a partire dalle 16, per continuare poi la prima giornata di gara con le PS “Cossano” e “San Donato”. Tra i vigneti e le colline incantate delle Langhe si continuerà poi a correre per tutto sabato 13, con le prove “Diano d’Alba” (11,95km), “Loazzolo – Santo Stefano” (14,10km) e “Vesime” (14,82km) da ripetere due volte, mentre di mattino ci sarà un passaggio sulla “Cossano – Treiso” (14,56km). La partenza e l’arrivo si terranno, infine, nel cuore di Alba, con la cerimonia di premiazione prevista dopo le 17.40.

