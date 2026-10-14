La Stampa USA, Molinari “Una finestra italiana sul mercato americano”

NEW YORK (STATI UNITI) (ITALPRESS) - "Una scommessa in inglese per aprire una finestra italiana sul mercato americano: giornalisti americani e italiani che lavorano assieme, con editor americani, per raccontare l'Italia in tutte le sue caratteristiche, ma anche per dare alla più grande comunità italoamericana di questa nazione la possibilità di raccontare i suoi valori, le sue sfide e le sue passioni". Lo ha detto all'Italpress Maurizio Molinari, direttore editoriale del gruppo SAE, a margine dell'inaugurazione di La Stampa USA, il portale digitale interamente in inglese del Gruppo SAE, presentato al Waldorf Astoria di New York. xo9/mgg/mca2 (video e intervista di Stefano Vaccara)