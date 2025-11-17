La stampa italiana e internazionale celebra il Maestro Sinner

(251117) -- TURIN, Nov. 17, 2025 (Xinhua) -- Jannik Sinner celebrates after winning the men's singles final match between Jannik Sinner of Italy and Carlos Alcaraz of Spain at the ATP Finals tennis tournament in Turin, Italy, on Nov. 16, 2025. (Xinhua/Li Jing) - Li Jing -//CHINENOUVELLE_XxjpseE000302_20251117_PEPFN0A001/Credit:CHINE NOUVELLE/SIPA/2511170756

ROMA (ITALPRESS) – “Sei sempre il Re. Marziano Sinner. Alcaraz si arrende. Fantastico bis alle Finals di Torino”. Così, in apertura della prima pagina, “La Gazzetta dello Sport” a proposito del trionfo di ieri di Jannik Sinner. Un trionfo che trova spazio sulle prime pagine di tutti i giornali, celebrato in Italia e in tutto il mondo.
“Emozione Sinner. Vamos. Jannik, un’altra standing ovation”, titola invece il “Corriere dello Sport”. “Numero Primo. Sinner il Maestro dei Maestri”: apre così poi “TuttoSport”. “Sinner trionfa nella grande sfida tra fenomeni”, scrive invece in prima pagina il “Corriere delle Sera”.
Per “La Repubblica”: “E’ Sinner il Maestro, piegato Alcaraz in due set”. Secca “La Stampa”: “Grazie Maestro”. “Sinner Schiacciasassi” riporta poi “Il Giornale”. Per “L’Equipe” è un “Sinner inflessibile”. Per “Mundo Deportivo” è “Maestro Sinner”; mentre “El Pais”, infine, precisa che l’azzurro “Vince le Atp Finals senza cedere nemmeno un set”.
(ITALPRESS).

