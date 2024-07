ROMA (ITALPRESS) – “Stato d’animo, forma atletica, questione tattica… Dov’è davvero Kylian Mbappè in questo Europeo?”. Se lo domanda “L’Equipe” nella edizione di oggi. “Sicuramente rallentato e disturbato dalla frattura al naso, Mbappè non sta ancora trascinando la Francia in questo Europeo come si sarebbe potuto pensare e sperare alla vigilia. I problemi relativi all’efficienza offensiva dei Bleus sono anche suoi”, scrive ancora il popolare quotidiano sportivo transalpino.

“Una partita saltata per infortunio, altre poco riuscite, un gol dal dischetto contro l’Olanda, poche grandi cavalcate, occasioni mancate, la telenovela della maschera, ma una qualificazione ai quarti di finale: l’inizio di Euro2024 di Mbappè lascerà pochi ricordi indimenticabili, al di là della sua maschera composita, che nasconde parte del suo volto. Allo stesso modo in cui queste prime partite nascondono parte del suo gioco. Per il momento, i Bleus stanno avanzando con la loro potenza difensiva. Ma avranno bisogno, a un certo punto, e forse già venerdì ad Amburgo contro il Portogallo, di uno dei migliori giocatori al mondo per fare le differenza”, si legge ancora su “L’Equipe”.

– foto Ipa Agency –

(ITALPRESS).

