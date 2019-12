LA SICILIA RISPEDISCE AL MITTENTE IL PATTO PER LA SALUTE, “IRRICEVIBILE”

ROMA (ITALPRESS) – La Sicilia e’ tra le regioni italiane che più soffrono la carenza di medici e specialisti: “è un tema nazionale per questo insieme alla maggior parte delle altre regioni italiane abbiamo posto una questione dirimente al Governo e al ministro Speranza: il patto per la salute che viene proposto alla firma delle Regioni è irricevibile”, dice l’assessore regionale alla Salute, Ruggero Razza, nel corso di un forum presso la sede romana dell’agenzia Italpress.

“La Regione Siciliana e altre grandi regioni non sono disponibili a firmare questo patto se non si metteranno le stesse nelle condizioni di recuperare medici – aggiunge Razza -. Il Governo nazionale non può pensare di non dare strumenti e poi far sì che della mancanza degli specialisti ne rispondano le regioni. Abbiamo dato dei suggerimenti su come coinvolgere gli specializzandi, su come impegnare in via straordinaria i medici non specialisti, attendiamo risposte”.

Per quanto riguarda le stabilizzazioni di precari e la creazione di nuovi posti nel settore sanitario, “dall’1 gennaio dello scorso anno a oggi – spiega Razza – la Regione Siciliana un primato l’ha conquistato: sono stati quasi 7.000 i contratti di assunzione a tempo indeterminato. In parte hanno riguardato stabilizzazioni di personale precario, in parte hanno riguardato nuovi concorsi espletati in tutta l’Isola. Complessivamente, sono oltre 3 mila le posizioni mandate a concorso tra personale medico, infermieristico e operatori socio-sanitari”.

(ITALPRESS).